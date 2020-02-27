İsveç'te 5 koronavirüs vakası daha tespit edildi: Toplam vaka sayısı 7'ye çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Avrupa'da artış gösteriyor.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'na (Folkhälsomyndigheten) göre, 5 yeni vaka daha tespit edildi.

Folkhälsomyndigheten, Stockholm 1 kişi, Uppsala bölgesinde 1 kişi ve Västra Götaland'da 3 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi.

Västra Götaland'daki hastaların ikisinin, haftasonu İtalya'dan dönen vakayla yakın temas halinde oldukları bilgisi verilirken, üçüncü kişinin de hastalığa İtalya'ya yaptığı seyahatte yakalandığı kaydedildi.

Yetkililer, Uppsala'daki hastanın virüse Almanya'ya yaptığı ziyarette yakalandığını kaydetti. Uppsala'daki sağlık yetkilileri, hastanın tedavi altına alındığı açıklasa da durumu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Diğer yandan Stockholm'de tespit edilen vakanın da İran'da enfekte olduğu ve Huddinge'deki Karolinska Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

İsveç'te ilk koronavirüs vakasına, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında rastlanmıştı.