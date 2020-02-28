Kosova, Sırbistan’a ‘gümrük vergisi’ uygulamasını kaldırıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasının 15 Mart’tan itibaren iptal edileceğini belirtti.

Kurti, bugünkü basın toplantısında, “15 Mart’tan itibaren ithalat vergilerinin iptali, ilişkilerdeki sorunları çözmek tarafımızdan iyi niyet işaretidir” dedi.

Kurti, “Sırbistan hükümetinin (3. ülkelerin Kosova’yı tanıma kararını geri alması yönündeki) kampanyasına son vererek yanıt vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’den Sırbistan’a yönelik bazı girişimlerde bulunma ve Sırbistan ürünlerine vergileri indirme çağrısını yapmıştı.

Kosova, Kasım 2018’de Sırbistan ve Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.