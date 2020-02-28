Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini artırdı

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere kapıları açmasının ardından sığınmacı konusu da ele alındı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov toplantının ardından yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayan Borisov, sığınmacılar konusunda her zaman Türkiye'yi desteklediklerini söyledi.

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'Türk sınır birliklerinin sığınmacıları durdurmaması endişe verici'

Edirne'ye sığınmacı akını konusunda bilgileri olduğunu kaydeden Borisov, sabah erken saatlerinde sınıra ek jandarma birlikleri gönderildiğini belirtti.

Türk sınır birliklerinin sığınmacıları durdurmamasının endişe verici olduğunu dile getiren Borisov, Erdoğan'la yapacağı telefon görüşmesinde sığınmacılarla ilgili anlaşacakları yönünde ümitli olduğunu vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini açıklamıştı.