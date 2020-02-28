AB: Türkiye'den birlikle yaptığı sığınmacı anlaşmasına sadık kalmasını bekliyoruz

Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk askerlerinin öldürülmesinin ardından gelen Türkiye'nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için sınırlarını açacağı iddiasıyla ilgili Avrupa Komisyonu açıklama yaptı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

Sözcü "Türk tarafının sığınmacı ya da göçmen politikasında herhangi bir degişiklik yaptığına dair resmi açıklamada bulunmadığını vurgulamak isterim" dedi.