Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı

Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Güney Kıbrıs'ta 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

Kararı Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.