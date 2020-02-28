Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'la konuştu: Pazartesi bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İdlib'deki durumu ve göçmen sorununu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Bulgar tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Borisov telefon görüşmesi sırasında İdlib'deki son durumu ve Türkiye'nin batı sınırlarına akın eden göçmenleri ele aldı.

Taraflar, pazartesi günü yüz yüze görüşme yapma konusunda anlaşma sağladı.

Suriye'deki krizin sona ermesi için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Borisov, göçmen akınının yönetilebilmesi için işbirliğinin sürdürülmesini istedi.

Erdoğan'a taziye mesajlarını da ileten Borisov, Suriye'deki durumun yalnızca barışçıl siyasi çözümle normale dönebileceğini kaydetti.