AP milletvekili Paet, Erdoğan’ı ‘Batı’yı manipüle etmek’ ile suçladı

BNS’ye konuşan Paet, “Erdoğan gerektiğinde Rusya’dan NATO ile uyumsuz olduğu iddia edilen silahlar sipariş ediyor ve NATO’dan müttefiklerinin bu anlaşmadan vazgeçme çağrılarını görmezden geliyor. Ardından sınırsız hareket özgürlüğü kazanmak için Suriye’nin kuzeyinde Rusya ve Suriye ile üçlü anlaşma yapabiliyor. Şimdi de Rusya ve Beşar Esad rejimiyle sorun çıkınca Avrupa yeniden Erdoğan için sığınmacı konusunu istismar ederek destek almaya çalıştığı bir yer haline geldi” ifadesini kullandı.

“Bu, dürüstçe olmayan bir adım ve AB-Türkiye anlaşmasının ihlali” diyen Paet, “Böyle sonsuza kadar devam edemez, çünkü müttefik ilişkilerin doğası farklı olmalı” diye ekledi.