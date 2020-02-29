Koronavirüs Avrupa'da yayılmaya devam ediyor: İsveç'te 4 vaka daha

İsveç'teki üç ayrı kentte 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

İsveç'in Stockholm, Göteborg ve Jönköping kentlerinde yapılan testlerde 4 kişide daha koronavirüse rastlandı.

Halk Sağlığı Kurumu epidemilogu Anders Tegnell, İsveç Devlet Televizyonu'na verdiği röportajda, "Virüs şimdiye kadar sakin görünüyor. Önemli olan hastalarda virüsü erken tespit etmemiz ve topluma daha fazla yayılmamasını önlememizdir" ifadelerini kullandı.

Tegnell virüsün ülke genelin artıp atmayacağına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Görünüşe göre İsveç'te az sayıda. İsveçlilerin İtalya'da maruz kaldığı, enfeksiyonun yayılmaması göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde ve haftalarda birkaç vakaya rastlamak muhtemel. Onları hızlı bir şekilde tedavi ederek kontrol altına aldığımız sürece, enfeksiyonu uzak tutabiliriz. Şimdiye kadar Stockholm şehrinde, Göteborg ve Jönköping ikişer hastada yapılan testlerin pozitif olduğu tespit edilmiştir. İsveç'te toplam 11 kişi Kovid-19 hastasıdır."