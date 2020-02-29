4 Avrupa ülkesi İdlib'deki saldırıyı kınadı, İsviçre müzakere masasına dönme çağrısı yaptı

Almanya, Fransa, Belçika ve Estonya'nın BM Daimi Temsilcilikleri İdlib'de Türk askerinin hedef alındığı saldırıyı kınadı. İsviçre de, BM himayesindeki müzakerelere dönülmesi yönünde bir çağrı yaptı.

Almanya, Fransa, Belçika ve Estonya'nın BM Daimi Temsilciliklerinin ortak açıklamasında, "İdlib'deki askeri gerilim sona ermeli. Gerilim hemen sonlandırılmalı. İdlib'de faaliyet yürüten güçlerine yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyor ve Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz" dendi.

İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan İsviçre Dışişleri Bakanlığı da, Suriye'deki duruma endişe duyduklarını belirterek BM himayesinde Cenevre'de yürütülen müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı.

"Suriye halkının acılarının dindirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi ancak siyasi çözümle mümkündür" diyen bakanlık, Cenevre'deki müzakere masasına dönülmesi gerektiğini ve bu süreci desteklediklerini vurguladı.