Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların Edirne'ye gelişleri sürüyor.
Doyran köyünde 3 sığınmacı, botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalıştı.
Nehrin karşı kıyısında bekleyen Yunan askerleri, sığınmacılara geri dönmelerini söyleyerek havaya uyarı atışı yaptı.
Geri dönmeye çalışırken botlarının havası inen sığınmacılar, nehrin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen sığınmacılar, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.
Yunanistan'ın geçişlerine izin vermediği sığınmacılar nehir ortasında kaldı https://t.co/oZFQplUnR6 pic.twitter.com/Ok4QyygZ14— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 29, 2020
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