Yunan basını: Yaklaşık 7 bin sığınmacı Türk-Yunan sınırını geçmeye çalışıyor

Nea tis Frakis gazetesi, yaklaşık 7 bin sığınmacının Yunanistan’ın Kastanies sınır kapısının Türkiye tarafında toplandığını ve Yunan askerleri tarafından kapatılan köprü ve kara sınırı boyunca uzanan Evros nehri üzerinden girmeye çalıştıklarını aktardı.

Gazete, sığınmacıların zaman zaman Yunan güvenlik güçlerine ne olduğu belirlenemeyen kimyasal maddeler attıklarını, polisin de biber gazı ve ses bombalarıyla karşılık verdiğini belirtti.

Gazeteye göre, Yunan-Türk sınır bölgesinde konuşlandırılan Yunan kolluk kuvvetlerinin sayısının yetersiz olduğunu düşünen Kastanies köyü sakinleri, yetkililerden sığınmacıların sınırdan geçişini tamamen önlemek için asker ve polis sayısının artırılmasını talep ediyor.