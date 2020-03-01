Kurz: Avusturya, kaçak göçmenlere karşı AB'nin dış sınırına polis göndermeye hazır

Kurz, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2015 ‘teki durumunun tekrarlanmasına izin veremeyiz. Amacımız, AB dış sınırlarını korumak, orada kaçak göçmenleri durdurmak ve geçişlerine izin vermemektir. İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in de dediği gibi, Avusturya, Avrupa'ya kaçak göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırındaki ülkelere ek polis gücü göndermeye hazırdır. Eğer AB dış sınırlarının korunması başarısız olursa, Avusturya kendi sınırını koruyacak.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti.



#Österreich ist auch bereit, die Länder an der Außengrenze mit zusätzlichen Polizisten zu unterstützen, wie Innenminister @karlnehammer bereits gestern betont hat. Wenn der Schutz der EU-Außengrenze nicht gelingen sollte, dann wird Österreich seine Grenzen schützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 29, 2020

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