Atina: Yunanistan topraklarına yönelik 4 binden fazla yasadışı giriş engellendi, 66 kişi gözaltında

Petsas, sınır ihlali girişiminde bulunan sığınmacıların İdlib’le hiç bir ilgilerinin olmadığına vurgu yaparak, bunların 66’sının gözaltına alındığını kaydetti.

ERT televizyonuna konuşan Petsas, “Yunanistan dün örgütlü, kitlesel, yasadışı sınır ihlali girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunu önledi. Yunanistan topraklarına yönelik 4 binden fazla yasadışı giriş engellendi” ifadelerini kullandı.

Başbakan ve hükümetin bölgede görev yapan polis ve askeri yetkilileri kutladığını belirten Petsas, hükümetin karada ve denizde sınır güvenliği önlemlerini artırdığını ifade etti.

Evros bölgesine ilave polis ve ordu birlikleri gönderildiğini ve Ege adalarında sahil güvenliğinin güçlendirildiğini belirten Petsas, “Bugün itibariyle toplam 52 sahil güvenlik gemisi ve Yunan Donanması devriye görevini yerine getiriyor. Hükümet, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması için gereken herşeyi yapmaya kararlı” şeklinde konuştu.

Yunanistan sınırlarının kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna Petsas, “Hükümet, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması için gereken herşeyi yapmaya kararlı” sözlerini tekrarlayarak yanıt verdi.