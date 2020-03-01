Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı sığınmacılar yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.

Yunanistan'dan tampon bölgedeki sığınmacılara müdahale: Gaz ve ses bombaları atılıyor https://t.co/KixMWVh0UF pic.twitter.com/PEcp4EebdG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 1, 2020

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