Vatikan 'Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı' iddialarını yalanladı, Papa pazar ayininde öksürmeye devam etti

Virüs nedeniyle birçok ölümün gerçekleştiği İtalya'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de koronavirüse yakalandığı iddialarına Vatikan'dan gelen cevapta Papa'nın yalnızca soğuk algınlığı geçirdiği belirtildi.

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'da, Vatikan yetkililerinden Katolik kilisesi lideri Papa Francis'e Koronavirüs bulaştığı iddialarına ilişkin, sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı.

Papa'nin bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmişti.

Papa'nın İtalya'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti.

Öte yandan, Vatikan'da düzenlenen Pazar Ayini'ne katılan Papa Francis'in konuşması sırasında sıklıkla öksürdüğü gözlendi.

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34’e çıktı

İtalya Sivil Savunma Bakanlığı, ülkede son 24 saatte koronavirüsten 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle koronavirüsten ölenlerin sayısı 34’e çıktı. Ayrıca vaka sayısının 1577 olduğu ifade edilirken, 83 kişinin iyileştiği bildirildi.