Yunanistan: Türkiye sınıra dayanan göçmenleri yönlendiriyor ve teşvik ediyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, yasadışı göçmenlerle ilgili durumu ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüklerini ve ilgili tedbirler aldıklarını belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basına bilgi veren Petsas, Türkiye’nin yasadışı göçmenleri yönlendirdiğini ve teşvik ettiğini söyledi.

Petsas, “Türkiye, yasadışı göçmen ve sığınmacıları taşıyan kişileri durdurmak yerine kendisi taşımacı oldu. Toplanan insanlar zorla Yunanistan topraklarına sızmaya çalışıyor, oysa Yunan tarafı geçişin tamamen yasak olduğu net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Bu akımın, koordinasyon ve kitlesel niteliği nedeniyle, sadece bazı durumlar için geçerli uluslararası sığınma hakkı ile hiçbir ilgisi olmadığını dile getiren Petsas, “Bu koşullarda, mevcut durum ülkenin ulusal güvenliğine aktif, ciddi, olağanüstü ve asimetrik tehdit oluşturuyor. Toplanan insanlar, Türkiye tarafından diplomatik baskı için piyon olarak kullanılıyor” ifadesini kullandı.