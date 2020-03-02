AB Konseyi Başkanı Michel, Yunanistan-Türkiye sınırına gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Michel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Türkiye, İdlib'de yaşananların ardından mültecilerin Avrupa'ya geçişlerine engel olmayacağını açıklamış, bunun üzerine sınıra göç akını başlamıştı. Yunanistan sınırda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere 'geçici koruma' uygulamaya devam edildiğini belirterek "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik" açıklamasında bulunmuştu.