Merkel: Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi. Merkel ayrıca, 'Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulamasının kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" dedi.

Merkel Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler konusunda, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Merkel ayrıca, "İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.

Merkel, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mülteci anlaşmaları hakkında görüşmelere devam etmesi gerektiğini ve Almanya'nın Türkiye'yi ikili olarak desteklemeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.