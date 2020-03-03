Eski AP Türkiye raportörü Kati Piri'den AB'ye eleştiri: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

Avrupa Parlamentosu vekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Piri, paylaşımında AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.

Which part?

- lifting visa requirements by end 2016?

- 6 billion € until 2018 (and no new funding foreseen)?

- upgrading of Customs Union? (blocked by Council)

- the opening of new accession chapters? (Never happened)

- large scale resettlement? (Only 25.000 refugees in 3 yrs) https://t.co/u6a4Aff6lK — Kati Piri (@KatiPiri) March 2, 2020

Piri, Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.