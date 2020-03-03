AB yetkilileri 'üst düzey görüşmeler' için Türkiye'ye geliyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic 'üst düzey görüşmeler' için Türkiye'ye geliyor. Gündemde göç krizi ve İdlib'deki gelişmeler var.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.