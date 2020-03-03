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14:45 03 Mart 2020
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    Norveç 13 sığınmacıyı sınır dışı etti

    Norveç'te 'vatanseverlik' meselesi: Sağ popülistlerden göç referandumu talebi

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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003031041524351-norvecte-vatanseverlik-meselesi-sag-populistlerden-goc-referandumu-talebi/

    Sağ popülist İlerleme Partisi'nin Norveç'i 'dünyada vatanseverliğin yol gösteren feneri yapma' yönünde karar alması sonrası, partinin yıldız milletvekili göç konusunda referandum talep etti.

    İskandinavya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkesi Norveç'in üçüncü büyük partisi konumundaki İlerleme Partisi, göç konusunda referandum düzenlenmesini tartışmaya açtı.

    Ocak 2020'de sağcı hükümetten ayrılmış olan popülist partinin Norveç'i dünyada vatanseverliğin yol gösteren feneri yapma yönünde karar alması sonrası, önde gelen milletvekili Christian Tybring-Gjedde göç konusunda referandum düzenlenmesini önerdi. 

    Göçü Norveç'in tek önemli sorunu olarak nitelemesiyle tanınan Tybring-Gjedde, Resett'e verdiği demeçte, Norveç'in Batı dışından göç almaya tümüyle son vermesi gerektiğini savundu.

    İlerleme Partisi'nin yeni bir politikaya ihtiyacı olduğu değerlendirmesini yapan Tybring-Gjedde, şöyle konuştu:

    "Liberalizm ölü bir ideoloji. Ütopyacı ideolojiyi çekmeceye kaldıralım ve çoğunluk için gündelik hayatı daha iyileştirmek için çalışalım. Yeni bir politikaya ihtiyacımız var. Çoğu insanın anlayacağı türden konuşmalıyız. Yeni çağ için politika yaratmak zorundayız."

    AB pek çok bakımdan başarısızlığa uğramışken Norveç'in Avrupa'da bir deniz feneri rolü oynaması gerektiğini vurgulayan İlerleme Partisi vekili, şunları söyledi:

    "Şunları netleştirelim, iklim değişikliği insanın yaptığı bir şey değil ve Batı dışından göç tümüyle durmalı, göç konusunda halkoylamasına gidilmeli."

    "Göç konusunda referandum istiyorum, bu parti kararında yer almıyor, ama ben bundan sonra bu yönde adım atacağım."

    Bu demecin ardından Tybring-Gjedde'nin gündemine birçok parti üyesi destek açıkladı.

    İlerleme Partisi'nin yeni kararı, partinin vatanseverliği temel almasını ve ulus devleti korumasını öngörüyor. Parti lideri Siv Jensen'ın aleyhte oy kullandığı 'Norveç'i dünyada vatanseverliğin yol gösteren feneri yapma' kararı çoğunluğun oylarını topladı.

    Kararda şöyle deniliyor:

    "İlerleme kendini her zaman sağda bir parti olarak tanımlamıştır. O yüzden bir tercihte bulunmamız lazım: Avrupa ve ABD'nin yeni sağ kanadının parçası mı olmalıyız yoksa (partinin eski müttefiki) Muhafazakarlar gibi liberal/sosyal demokrat partiler florasının parçası mı olmalıyız ve herkes gibi aynı seçmenler için mi mücadele etmeliyiz?"

    Nüfus artışının yarısından fazla göçmenlerden kaynaklanan Norveç'te ocak ayında Pakistan kökenli Norveç vatandaşı olan bir 'IŞİD dulunu' ülkeye geri getirme kararı alınması, İlerleme'nin hükümetten ayrılmasına yol açmıştı.

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