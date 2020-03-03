Başörtüsü yasağına direnen öğretmenden yasağı savunan siyasetçiye: Rahatsız oluyorsan İsveç'i terk et

İsveçte bir belediyenin ilkokullarda başörtüsü yasağı getirmesiyle ilgili devlet televizyonunda düzenlenen tartışma programında hicaplı öğretmen yasağı savunan Müslüman kadın siyasetçiye "Rahatsız oluyorsan İsveç'ten git, burası benim de ülkem" dedi.

İsveç'in en güneyindeki ili Skane'ye bağlı Skurup Belediyesi'nin geçen yılın sonunda kamusal alanda dini başörtüsünü kısmen yasaklaması üzerinden İslam'ın İsveç toplumundaki rolüyle ilgili tartışma git gide büyürken, devlet televizyonu SVT konunun taraflarını yüzleştirdi.

SVT'nin 'Karşılaşma' isimli programının son bölümünde Skurup'ta ana ve ilkokullarda öğretmenlerle öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağı tartışılırken, yasağı destekleyen yerel bir siyasetçi ile yasağa uymayıp başörtüsü takmaya devam eden bir öğretmen karşı karşıya getirildi.

Merkez sağcı İlerleme Partisi'nden Loubna Stensaker Göransson da hicaplı öğretmen Naouel Aissaoui da göçmen kökenli Müslüman, ancak bu konuda zıt görüşleri savundular.

Outrage over hijab discussion in Sweden.



A Muslim wearing a hijab was telling a Swede to 'Move Away' From Sweden ‘if you do not like children dressed in full body veils.‘



Sweden is for the Muslims and any objectors should leave the country - she says. https://t.co/WtR8rOHIXP — Dr Gerhard (@DoctorGerhard) March 3, 2020

Hicabın saflık ve masumiyeti simgelediğini savunan Naouel Aissaoui, "Allah'ın Skurup Belediyesi ve onun kararlarından daha büyük olduğunu söyleyen inancım beni özgüvenli ve güçlü kılıyor" dedi.

Yerel okul ve eğitim komisyonuna başkanlık eden Loubna Stensaker Göransson ise dinin giyim kuşamla ilgili bir şey olmadığını, hicabın dini dogma bağlamında kadının ezilmesiyle ve kız çocuklarının cinsel istismarıyla bağlantılı olduğunu anlattı.

Göransson'un küçük kız çocuklarını hicap içinde görmekten rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine ikili arasında kavga koptu.

Muhalifini 'apaçık ırkçılık yapmakla' suçlayan Aissaoui, "Madem rahatsız oluyorsun o zaman çek git. Skurup'tan ya da İsveç'ten çek git. Burası benim de ülkem" dedi.

Göransson ise yeni gelenlerin ülkenin hakim kültürüne uyum sağlaması gerektiğini savunarak "Laik ve eşitlikçi bir ülkeye gelip Ortaçağ değerleriyle yaşayamazsınız" karşılığını verdi.

Büyük yankı yaratan bu tartışma, sosyal medyada da ses getirdi.

Bir kullanıcı "Artık Müslümanlar biz İsveçlileri ülkemizi terk etmeye çağırmaya başladı. Sığınmacıların biz İsveçlilere yönelik ırkçı saldırıları son bulmalı" yorumunu paylaştı.

Bir başkası "Ne korkunç tavır. Örtünen hanımefendi, sıfır empati, sıfır anlayış gösterip saldırı moduna geçti" tepkisini gösterdi.

En sert tepkiyi Yemen kökenli İsveçli gazeteci Luai Ahmed verdi:

"Bu hayatımda gördüğüm en korkunç klip. bir göçmen tüm İsveçlilere diyor ki: 'Siz ırkçısınız. Çocukların örtünmesinden hoşlanmıyorsanız buradan taşınabilirsiniz.' Burası sizin ülkeniz DEĞİL. Kendinizi uyarlayın ya da EVİNİZE GİDİN, siz ve sizin Ortaçağ dininiz. Cehenneme kadar yolunuz var."

İsveç'te Müslüman nüfus 800 bini geçti ve toplam nüfusun yüzde 8.1'ini oluşturuyor.