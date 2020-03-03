Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’ndan Türkiye’ye çağrı: Sputnik çalışanlarına gözdağı vermeyin

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Ankara’nın Sputnik’e uyguladığı baskı nedeniyle gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınmasının ve bu kişilere gözdağı verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

EFJ’nin konuya ilişkin açıklamasında, Sputnik Türkiye’deki gazetecilerin işlerini yapmaları nedeniyle gözaltına alınmasının ve bu kişilere gözdağı verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, Türk yetkililere Türkiye’de çalışan tüm medya mensuplarının güvenliğini sağlama çağrısı yapıldı.

Federasyondan Sputnik’e yapılan açıklamada, “EFJ, Türkiye’de Sputnik personeline yapılan saldırılar ile ilgili olarak şunları söyleyebilir; EFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, ‘Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızın sadece kendi işlerini yaptıkları için tutuklanması ve gözdağı verilmesi için kesinlikle hiçbir sebep yok. Türk yetkilileri, Türkiye’de çalışan tüm gazetecilerin güvenliklerinin garanti altına alınması için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz’ dedi” ifadelerine yer verildi.