Koronavirüse karşı eylem planı açıklayan İngiltere'de Başbakan Johnson: Hastanede herkesle el sıkıştım

İngiltere Başbakanı Boris Johson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs salgınına karşı eylem planı açıkladı. Planda salgının zirve seviyesine ulaşması halinde ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanacağı belirtiliyor. Başbakan Johnson yaptığı konuşmada önemli olanın el sıkışmamak değil, el yıkamak olduğunu söyledi.

Britanya'da hükümetin açıkladığı koronavirüse karşı bir dizi önlem maddeleri içeren plana göre salgının ilerlemesi durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği belirtildi.

Başbakan Boris Johson gerekirse güvenlik güçlerinin seferber edebileceklerini, polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere acil durum halinde, askerin de destek verebileceğini açıkladı.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği ifade edildi.

Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.

Şu anda 51 koronavirüs vakasının bulunduğu İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock duruma ilişkin şu ifadeyi kullandı: “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor.”

"I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everyone."



Boris Johnson says he has not refused to shake hands with people during the #COVID19 outbreak.



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'Önemli olan tokalaşmamak değil, elleri yıkamak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını, önemli olanın el sıkışmamak değil, tokalaştıktan sonra elleri yıkamak olduğunu belirtti. Boris Johnson İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu söyledi.

Fransa yönetimi geçtiğimiz hafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

Almanya'da dün düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer'e tokalaşmak için elini uzatmış ancak Seehofer tokalaşmayı reddetmemişti. Merkel ise Seehofer'i gülümseyerek karşılamıştı.

Korona salgınında dünya genelinde toplamda 3 bin 130 kişi hayatını kaybetti.