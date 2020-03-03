'İngiltere'de teyit edilen 51 koronavirüs vakası var'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede teyit edilen vakaların 51'e yükseldiği bilgisini veren Hancock, "Bugün sabah 9.00 itibariyle İngiltere'de onaylanmış 51 vaka yer aldı ve ülkede geniş çaplı bir yayılım görmemiz daha olası hale geliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti bugün salgına karşı bir eylem planı yayınlamış, planda salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği belirtilmişti.

Avrupa'da salgının merkez üssü olarak öne çıkan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükselmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 2 bin 263'e çıkmıştı.