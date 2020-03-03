İspanya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm

Koronavirüs vaka sayısının 161'e yükseldiği İspanya'dan virüs nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. Hastanın 13 Şubat'ta hayatını kaybettiği, yapılan otopsi sonucu ölüm nedeninin koronavirüs olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İspanya'nın El Mundo ve El País gazetelerinde yer alan bilgiye göre Valensiya bölgesinde erkek bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Valensiya Özerk Yönetimi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat tarihinde sebebi bilinmeyen zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastahanede hayatını kaybeden kişinin daha sonradan yapılan otopside Kovid-19 virüsü taşıdığı tespit edildi.

ÚLTIMA HORA | Valencia confirma que el 13 de febrero murió un hombre con coronavirus, el primer fallecido en España con esta enfermedad https://t.co/ImwP6zm4c1 pic.twitter.com/maKVdR1W56 — EL PAÍS (@el_pais) March 3, 2020

Hayatını kaybeden kişinin tatilini geçirdiği Nepal dönüşü rahatsızlandığı ve zatürre teşhisiyle Valensiya'daki Arnau de Vilanova hastahanesine yatırıldığı ve 13 Şubat tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'da bu koronavirüs nedeniyle yaşanan ilk ölüm vakası. Ülke genelinde toplam koronavirüs vakası ise 161'e ulaştı.

Ayrıca Valensiya'da bu hafta oynanacak tüm spor müsabakalarına taraftar alınmayacağı duyuruldu.