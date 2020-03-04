AB Yüksek Temsilcisi Borrell Soylu ve Akar'ı etiketleyerek paylaştı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'daki temaslarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı etiketleyerek, temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Meeting with Minister of Defence @tcsavunma. Humanitarian situation in #Idlib is of extreme gravity. Need to promote deescalation and have an in-depth discussion with Turkey on security and defence challenges. pic.twitter.com/5A0bKZA0th — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 3, 2020

​Soylu ile AB-Türkiye sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Borrell, "Baskı ve tek taraflı eylemler çözüm değildir. Türkiye'nin ve AB'nin menfaati adına ortak zorlukların üstesinden gelmek için el ele çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Borrell, Akar ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise İdlib'deki insani durumun son derece ciddi olduğunu kaydederek, tansiyonun düşürülmesi ve güvenlik ile savunma sınamalarına karşı Türkiye'yle etraflı görüşmelerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.