İtalya'da koronavirüs nedeniyle okullar kapatılacak

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin bu ay ortasına kadar kapatılacak.

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Avrupa'nın ve ülkenin büyük bölümü ele geçiren koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla okulların kapatılacağını açıkladı.

Azzolina, tüm okulların yarından itibaren kapatılacağını ve 15 Mart'a kadar açılmayacağını söyledi.

Bür günde 28 kişi hayatını kaybetti

Azzolina'nın duyurusu ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24 saat içerisinde 28 kişinin ölmesinin ardından geldi. Son verilere göre İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, vakalar ise 3 bin 89'a yükseldi.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia, Emilia Romagna ve Veneto bölgelerinde okullar son iki haftadır tatil edilmişti.

Ayrıca, Başbakan Giuseppe Conte tarafından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu da bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber hazırladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması, tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması, diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi tavsiyeler yer alıyor. Bu önlem paketi bugünkü İtalyan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.