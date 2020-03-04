İngiltere'de koronavirüs vakaları 85'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında bilanço artışı sürüyor.
İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısının 85'e yükseldiği duyuruldu.
Öte yandan dünya genelindeki toplam vaka sayısı 94 bin 335'e yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dünkü açıklamasında, "Bugün sabah 9.00 itibariyle İngiltere'de onaylanmış 51 vaka yer aldı ve ülkede geniş çaplı bir yayılım görmemiz daha olası hale geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
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