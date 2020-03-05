Avrupa Birliği, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara desteği hızlandırmaya hazır

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yardımlarını hızlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Michel, görüşmenin ardından AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yardımlarını hızlandırmaya hazır olduğunu ifade etti.

AB basın dairesinin aktardığı Michel’in açıklamasında, “Avrupa Türkiye’deki Suriyelilere ve bu kişileri kabul edenlere desteği hızlandırmaya hazır” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’yi sığınmacı anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlamış, söz verilen 6 milyar euroluk yardımın yarısının dahi Suriyelilere ulaşmadığını söylemişti.

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göreyse Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyarlık tutarın 4.7 milyarlık kısmının kontratlara bağlandı, 3.2 milyar ise alıcılara ödendi.