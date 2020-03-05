Sırbistan'ın TürkAkım'ın faaliyete geçmesinden sonraki planları belli oldu

Sırbistan’da 550 bin özel haneye doğalgaz bağlanması planlanıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuciç, ocak ayında TürkAkım’dan gaz alınacağını açıklamıştı.

Devlet şirketi Serbiagaz Başkanı Duşan Bayatoviç, bölgesel iş forumunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 550 bin vatandaşa ait özel hanelere doğal gaz bağlanacak. Vatandaşlar bu hizmet için üç yıldan beş yıla kadar faizsiz taksitle ödeme yapabilecekler. Doğal gaz bağlama ücreti 780 avrodur, bunun 20’si Serbiagaz’ın kazancıdır."

Serbiagaz şirketi, aralık ayı sonunda TürkAkım doğal gaz boru hattının Sırbistan kısmının Bulgaristan sınırından Macaristan’a kadar olan bölümünü tamamlamıştı.

Bayatoviç, Bulgaristan’ın boruları satın almaya başladığını ve projeden çekilmesi durumunda büyük bir ceza ödemek zorunda kalacağını kaydetti.

TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Hattın ilkinde Türkiye’ye, ikincisinde ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapılması öngörülüyor.