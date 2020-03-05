Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a 'Yunanistan'daki sığınmacılara iyi muamele edilsin' çağrısı

Fransa'da 30 kuruluş, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Yunan sınırına gelen Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların insani şekilde karşılanması için gerekeni yapması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulundu.

Fransa'da faaliyet gösteren, aralarında İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Genel İş Konfederasyonun (CGT) da olduğu 30 kuruluş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gönderdikleri açık mektupta, Türkiye'de bulunan sığınmacıların Yunanistan'a geçmeye çalıştığı anımsatıldı.

Mektupta, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara) tepkisi ve Avrupa'nın güçsüzlüğü insani açıdan bir felakettir ve siyasi açıdan kabul edilemez. Sınırların korunması, iltica hakkının durdurulması ve herhangi bir durum değerlendirmesi yapmadan Yunan topraklarına gelen her kişinin asıl ülkesine geri göndermekle tehdit edilmesiyle uluslararası hukukun temel prensipleri çiğnendi" ifadeleri kullanıldı.

AB ve üye ülkelerin sığınmacılara karşı insani yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan mektupta, Yunanistan ve AB'nin uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı göstererek, Yunan sınırına gelen sığınmacıların insani şekilde karşılanması için gerekeni yapması konusunda Macron'a çağrıda bulunuldu.

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan, başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14'üncü maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir" ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica hakkı verilmesi gerekiyor.