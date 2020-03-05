Yunan basını: Polisin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

Yunan Polis Teşkilatının, sığınmacılara yönelik yoğun göz yaşartıcı gaz ve kimyasal kullanımı nedeniyle stoklarının tükenme noktasına geldiği belirtildi.

Yunan Polis Teşkilatının (ELAS), sığınmacılara yönelik yoğun göz yaşartıcı gaz ve kimyasal kullanımı nedeniyle stoklarının tükenme noktasına geldiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Yunan Polis Teşkilatının, sınırlara gelen Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıları engellemek için gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gaz bombası ve kimyasal stoklarında büyük eksiklikler meydana geldiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın Yunan basınına dayandırdığı habere göre hükümetin yeni kimyasal ve gaz bombası tedariki için harekete geçtiği belirtildi.

Gaz bombası ve kimyasal madde ihtiyacının arttığı vurgulanan haberlerde, Yunan polisinina sığınmacıların gelişinin engellemek için gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün ortalama 700 ila 1000 adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı vurgulandı.

Yunan hükümetinin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemek için Türk-Yunan sınırında 15 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar inşa etmeyi kararlaştırdığı bildirildi.