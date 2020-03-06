Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan çeteye operasyon: 42 kişi yakalandı

İspanya ve Romanya'da organize suç örgütüne karşı gerçekleştirilen ortak operasyonla hırsızlık çetesi mensubu 42 kişi yakalandı. Çetenin gelirinin 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), İspanyol ve Romanya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da mücevher hırsızlığı yapan organize suç örgütü mensubu 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, İspanya'nın çeşitli şehirlerinde özellikle yaşlıların üzerindeki mücevherleri gasbeden şebekenin 1 milyon eurodan fazla gelir elde ettiği belirtildi.

📹 Desarticulada una organización criminal especializada en #hurtos y robos violentos mediante el método del “hurto amoroso”. Atacaban a las víctimas de avanzada edad, empleaban la violencia para arrebatarles las joyas y blanqueaban el dinero obtenido en Rumanía. 42 detenidos pic.twitter.com/L0WdxUeNbr — Policía Nacional (@policia) March 5, 2020

​İspanya'dan 38, Romanya'dan 3 ve Portekiz'den 1 zanlının tutuklandığı operasyonda, ünlü bir markaya ait 25 saat, 40 bin euro ve çok sayıda mücevher ele geçirildi.

Operasyon, Europol ve AB Yargı İş Birliği Kurumunun (Eurojust) desteğiyle sonuçlandırıldı.



