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04:27 06 Mart 2020
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    İngiliz mahkemesi: Dubai Emiri kızlarını kaçırdı, eşini tehdit etti, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttü

    © REUTERS / Luke MacGregor
    Avrupa
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    İngiliz mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısını tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi. 

    El Maktum'un eski eşi Prenses Haya ile arasındaki vesayet davasının hükümlerinin kamuya açıklanmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bu kararla beraber İngiltere Yüksek Mahkemesi, Emir hakkında daha önce aldığı hükmü yayınladı. 

    Dubai Emiri'nin "mahkemeye karşı açık ve dürüst olmadığı" sonucuna varan hakim, El Maktum'un 2 kızının kaçırılması ve zorla evlendirilmesinden sorumlu olduğuna hükmetti. 

    Kızlarını zorla Dubai'ye götürerek hapsetti

    Hükme göre, kızlarından Şemse, 2000 yılında ailenin İngiltere'deki mülkünden kaçtı. Ancak daha sonra Emir'in ajanları tarafından yakalanan Şemse, bir sakinleştirici enjekte edilerek esaret altında tutulduğu Dubai'ye zorla geri götürüldü. 

    Diğer kızı Latife ise 2002 ve 2018 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan 2 kaçma girişiminde bulundu. İlkinden sonra babası tarafından Dubai'de 3 yıl hapsedildi. Deniz yoluyla yaptığı ikinci denemede ise Hindistan açıklarında yakalanarak zorla Dubai'ye götürüldü ve ev hapsine alındı. Hakim, Latife'nin yayınladığı videoda dile getirdiği işkenceye varan ciddi fiziksel istismar iddialarının güvenilir olduğuna da hükmetti. 

    Kararda, Emir'in "bu 2 genç kadının özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı bir rejimi sürdürmeye devam ettiği" değerlendirmesi yapıldı. 

    Eşini tehdit etti, yastığının altına silah bıraktırdı 

    Emir'in eşi Prenses Haya'nın önceleri Şemşe ve Latife'nin güvende olduğuna inandığı ancak 2019'da şüphelenmeye başladığı ve endişelerini dile getirdiği ifade edildi. 

    Bunun üzerine Emir'in ajanları tarafından korkutulduğu, yastığının altına güvenlik mekanizması devre dışı bırakılmış şekilde 2 kez silah yerleştirildiği belirtildi. Prenses Haya'nın ayrıca evinin bahçesine inen bir helikopterle uzak bir çöl hapishanesine götürülmekle tehdit edildiği vurgulandı.

    Hakim, "babanın 2018'in sonundan itibaren anneye gözdağı vermeyi ve onu korkutmayı amaçlayan bir şekilde hareket ettiğine ve başkalarını da onun adına böyle yapmaya teşvik ettiğine" karar verdi.

    Hüküm, insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı. 

    Dava süreci 

    Prenses Haya, geçen sene iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçmiş ve burada saklanmaya başlamıştı.

    Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Haya'nın iltica kararının arkasında, "Emir'in BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latife'nin yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin bulunduğu" iddia edilmişti.

    Prenses Haya, İngiliz mahkemelerinden, çocuklardan biri için "zorla evlilikten korunma emri" ile taciz veya tehditlere karşı korunmayı öngören "tacizi yasaklama emri" çıkarılmasını istemişti.

    Geçen sene mayıs ayında başlayan davada, 70 yaşındaki Dubai Emiri çocuklarının ülkeye geri gönderilmesini talep etmişti.

    İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karar, El Maktum'un gizlik kararı alınması talebi üzerine yayınlanamamıştı.

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    Etiketler:
    işkence, Kadına şiddet, Tehdit, Kaçırma, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, Dubai, İngiltere
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