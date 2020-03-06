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12:26 06 Mart 2020
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    İtalyan moda devi Fendi'den Bağcılar'daki şirkete dava: Tazminat ödenecek ve ürünler imha edilecek

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    İtalyan tekstil devi Fendi ile İstanbul Bağcılar’da internet üzerinden şal ve eşarp satan Ali Tokgöz davalık oldu. Fendi adına açılan davada, tescilli marka ve logolarının taklit edildiği öne sürüldü. Mahkeme ise Fendi'yi haklı buldu ve Tokgöz'ü tazminata mahkum etti.

    İtalyan giyim ve aksesuar şirketi Fendi ile İstanbul Bağcılar’da internet üzerinden şal ve eşarp satan Ali Tokgöz davalık oldu. Fendi adına açılan davada, tescilli marka ve logolarının taklit edildiği öne sürüldü. Tokgöz’ün avukatları ise benzerlik iddiasını kabul etmedi. 5 yıl süren davada mahkeme Fendi’yi haklı buldu. Tokgöz hem tazminat ödeyecek hem de taklit logo taşıyan ürünler imha edilecek.

    Hürriyet'te yer alan habere göre İtalyan moda devi, İstanbul’da yaşayan Ali Tokgöz’e ait internet sitesinde satılan bazı ürünlerde Fendi’nin logosunun birebir kullanıldığını fark etti. Şirketin İstanbul’daki avukatları sorunu mahkemeye taşıdı. İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada özetle “Müvekkilin marka hakkına tecavüz söz konusu. Salmarketi.com isimli sitede söz konusu ürünlerin satışı yapılıyor. Bu durum haksız rekabete de yol açıyor. Siteye erişim engellensin, anılan ürünler de toplatılsın” denildi. Dava dilekçesinde, davalı tarafın 10 bin TL de manevi tazminat ödemesi talep edildi.

    'Benzerlik yok'

    Sitenin sahibi Ali Tokgöz’ün avukatları ise mahkemeye sundukları savunmada özetle şunları kaydetti: “Alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Müvekkilin satışını yaptığı Ferrano markası ile, davacının Fendi markası arasında benzerlik yok. Yine, müvekkilin satışını yaptığı eşarplardaki ‘F’ deseni ile davacının tescilli markası benzer değil. Talep edilen tazminat tutarı ise fahiş.”

    Fendi haklı bulundu

    Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, marka hakkına tecavüzün söz konusu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Fendi’nin logosunu taşıyan ürünler için toplatma ve imha kararı verdi. Mahkeme ayrıca, ilgili linki erişime kapattı, Fendi’ye 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tokgöz’ün avukatları karara itiraz etti. Ancak sonuç değişmedi. Karar kesinleşti.

    95 yıl önce temeli atıldı

    Dünya moda devi olarak anılan Fendi’nin temeli 1925 yılında Adele ve Edoardo Fendi tarafından İtalya’nın başkenti Roma’da atıldı. Ünlü marka, 100 aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Ayakkabı, çanta, fular, eşarp, şal ve parfüm gibi bir dizi ürünün satışını yapan Fendi’nin cirosu 100 milyon Euro’ya yakın.

    'Bula bula gelip bizi buldu'

    Sitenin sahibi Ali Tokgöz (40) ise karara ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Ben, bu olay başımıza gelene kadar Fendi diye bir markanın olduğunu bilmiyordum. Markayı bilmediğim gibi logoyu da bilmiyordum. İlk olarak bize bir tebligat geldi. Bu tebligatı aldıktan 2-3 saat sonra tüm site erişime kapatıldı. Öncesinde herhangi bir uyarı olmadı. Sitenin tümü kapanınca biz resmen bittik. Şimdi yanımda tek bir çalışan kaldı. Tek satış kanalımız site olduğu için müşterilere ulaşamadık. Kaldı ki, biz satıcıyız. Çeşitli üreticilerden malı alıp satıyoruz. Dava konusu Ferrano markasındaki ‘F’ logosunun Fendi’ye ait olduğunu bilmiyordum. Fendi de bula bula gelip bizi buldu. Kendi halimde küçük bir esnafım. Mahkeme bir de 10 bin lira tazminat kararı vermiş. Bu parayı ödeme gücüm dahi yok; nasıl olacak bilmiyorum.”

     

    Etiketler:
    Dava, Moda, Tekstil, Türkiye, İtalya
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