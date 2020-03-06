AB Yüksek Temsilcisi: Ateşkes anlaşması, İdlib halkına insani yardım ulaşmasının önkoşulu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayı olumlu bulduğunu belirterek bu yeni durumun İdlib'e insani yardım sağlanması açısından bir önkoşul olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova ile Ankara arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve 'bloğun' artık 'sivillerin acı çekmemeleri için' yardımlarını hızlandırabileceğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısında konuşan Borrell, "Ateşkes iyi haber. Nasıl ilerleyeceğine bakalım, bu durum İdlib halkına yönelik insani yardım ulaştırılması için bir önkoşul" ifadelerini kulllandı.

Türkiye'nin göçmenlerin sınır dışına çıkmaları için sınır kapılarını açmasını da yorumlayan Borrell, "Türkiye'nin büyük bir yükü var ve bunu anlamalıyız. Fakat aynı zamanda, göçmenlerin bir baskı kaynağı olarak kullanılmasını kabul edemeyiz" dedi.