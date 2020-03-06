Koronavirüs salgını tüm Orta Avrupa'ya yayıldı: Slovakya da ilk vakayı doğruladı

Avrupa'da giderek yayılan koronavirüs salgını Slovakya'ya da sıçradı. Böylece salgın Orta Avrupa'da tamamen yayılmış oldu.

Slovakya'da, ülkenin ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Başbakan Peter Pellegrini, "Bugün 52 yaşındaki bir erkek hastanın enfekte olduğunu doğruladık" dedi. Pellegrini, kimliği açıklanmayan hastanın başkent Bratislava'da tecrit altında olduğunu söyledi.

Hastanın yakın zamanda herhangi bir seyahat yapmadığı ancak oğlunun birkaç hafta önce İtalya'nın Venedik kentinden döndüğü belirtildi. Ancak yetkililer hastanın oğlunun koronavirüs belirtilerini göstermediğini açıkladı. Yetkililer bu vakalar dışında bugün 300 şüpheli kişiye daha test yapıldığını ve hepsinin sonucunun negatif çıktığını da ekledi.

Slovakya, şimdiye kadar Orta Avrupa'da salgından etkilenmeyen tek ülkeydi.

Başbakan Peter Pellegrini de, geçen ay AB zirvesine katıldıktan bir gün sonra koronavirüs şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.