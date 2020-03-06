Macron'dan koronavirüs uyarısı: Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının

Koronavirüsün yaşlılar için daha ölümcül etkilere sahip olduğunu vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci alarmda olan ve bir veya iki hafta içerisinde üçüncü alarma geçecek olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hastalıktan daha fazla etkilenmemek için bir 'yöntem' daha açıkladı.

Macron, virüsün yaşlılar için daha ölümcül etkilere sahip olduğunu hatırlattı, onları korumak adına yaşlıları ziyaret etmeme çağrısında bulundu. Virüsü en çok bulaştıran kesimin gençler olduğunu ifade eden Macron "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.

Virüsün önümüzdeki günlerde ülkede daha fazla yayılacağını dile getiren Macron, yakın zamanda alarm derecesinin yükseltileceğini söyledi. Ülke çapında üçüncü alarm seviyesine gelinmesi durumunda okullardaki derslerin iptal edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi'nde de bir vekilin virüs taşıması üzerine panik havası yaşandı. Çok fazla yolculuk yaptıklarını dile getiren vekiller önümüzdeki süreçte daha fazla taşıyıcı vekil olabileceği endişesini dile getirdi.

Fransa'da son verilere göre dokuz kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, tespit edilen vaka sayısı da 577'ye yükseldi.