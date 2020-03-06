Kayıt
18:35 06 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Gordan Grlic Radman ve Josep Borrell

    AB Dışışleri Bakanları olağanüstü toplantısı Hırvatistan'da yapıldı

    © AFP 2020 / DAMIR SENCAR
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/53/1041545328_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_3b391ae1ade9633217e30fef8ee97e7b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003061041545358-ab-disisleri-bakanlari-olaganustu-toplantisi-hirvatistanda-yapildi/

    Hırvatistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları (Dış İlişkiler Konseyi) Olağanüstü Toplantısı'nda Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve AB'nin Türkiye ve Rusya ilişkileri ele alındı.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, başkent Zagreb'deki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Borrell, AB üyesi ülkelerin toplantıda bir kez daha Yunanistan'a desteklerini yinelediklerini belirterek, bugünkü toplantıda özellikle AB'nin dış sınırlarında yaşanan yeni gelişmelere odaklandıklarını aktardı.

    Sığınmacıların AB'ye yasa dışı yollardan girmelerinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Borrell, AB'nin uluslararası hukuk ve AB hukuku çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.

    Dmitry Peskov
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Peskov: Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda varılan anlaşmalarla ilgili Suriye’ye bilgi verilecek
    Borrell toplantıda ayrıca İdlib'deki son gelişmelerin de ele alındığını aktararak, bölgedeki ağır insani krizin çözümü için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

    Suriye'nin geleceğine dair 29-30 Haziran'da Brüksel'de konferans düzenlenmesi kararı aldıklarını bildiren Borrell, bu toplantının Suriye'de barışçıl bir çözüm bulmak adına uluslararası toplumun büyük bir kısmını aynı masada toplayacağını aktardı.

    Toplantının ortak bildirisinde çatışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğine de vurgu yaptıklarını kaydeden Borrell, Türkiye ile Rusya'nın uzlaşma sağladığı ateşkesin, bölgeye insani yardım ulaştırılmasına daha iyi imkan sağlamasını temenni etti.

    ‘Türkiye'nin üzerindeki baskıyı anlamalıyız’

    Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Borrell, Türkiye'de 4 milyon sığınmacının bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsattı.

    Borrell, "Türkiye'nin üzerindeki baskıyı anlamalıyız. Suriye tarafından Türkiye'ye gelmek için bekleyen çok sayıda insan da var. Bu sorunu görmeli ve çözümüne katkı sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘21. yüzyılda hala savaşların yaşanıyor olması düşünülemez’

    Radman ise toplantının çok kapsamlı ve etkili olduğunu belirterek, Suriye'deki ve özellikle de İdlib'deki mevcut durumu ele alma imkanı bulduklarını aktardı.

    İdlib'de yaşananları endişe verici şeklinde nitelendiren Radman, "Yaşanan insani kriz trajik bir hal aldı. 21. yüzyılda hala savaşların yaşanıyor olması düşünülemez" dedi.

    Radman, dün akşam duyurulan ateşkesin Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliğinde de kilit role sahip olabileceğini belirterek, AB'nin dış sınırlarındaki ülkelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    AB Yüksek Temsilcisi: Ateşkes anlaşması, İdlib halkına insani yardım ulaşmasının önkoşulu
    AB'ye "aday ülke" statüsündeki Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Radman, "Türkiye ile siyasi diyaloğun sürdürülmesi son derece önemli" dedi.

    Radman, sığınmacı sorununun üstesinden gelebilmek için Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

    Ortak açıklama yayınlandı

    Öte yandan, Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve AB'nin Türkiye ve Rusya ilişkileri ele alındığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da Suriye hükümetine acilen müzakere masasına geri dönme çağrısında bulunuldu.

    Açıklamada, "Sağlık kurumları ve okullara, rejim ve destekçilerinden kaçanların bulunduğu bölgelere gerçekleştirilen ve sivilleri de hedef alan saldırılar asla kabul edilemez. Bu saldıralar sona ermeli. AB'nin tüm savaş suçluları ve insanlığa karşı suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiği yönündeki görüşünü tekrarlıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?
    Kremlin: Putin ve Merkel, İdlib konulu Rusya-Türkiye görüşmesinin sonuç vermesini umuyor
    Jeffrey: ABD İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlayamaya hazır
    Etiketler:
    İdlib, Gordan Grlic Radman, Zagrep, Josep Borrell, AB, Hırvatistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın kazananlarından İspanyol fotoğrafçı Rubén P. Bescós'un iPhone 11 Pro Max ile çekilmiş görüntüsü.
    iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet