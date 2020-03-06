İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi

Koronavirüs salgınıyla ilgili verileri her akşam bir basın toplantısıyla güncelleyen Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma yetkilileri bu akşamki açıklamalarında halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısını da 462 olarak duyurdu. Bu sayı da düne göre 111 daha fazla.
Öte yandan, koronavirüs kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı da artıyor. İyileşenlerin sayısı dün 414 olarak açıklanmıştı, bugün ise bu sayı 523'e yükseldi.
İtalya'da halen pozitif olanların sayısı ise 3 bin 916. Ölümler, iyileşenler ve hala pozitif olanların toplamı, ülkede bugüne kadar toplam 4 bin 636 kişinin virüsü kaptığını gösteriyor.
Bu 4 bin 636 kişinin 2 bin 612'si ve ölümlerin 135'i kuzeydeki Lombardia bölgesinden.
Bu akşamki açıklamaya göre İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81 ve yalnızca yüzde 28'i kadın.
Ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs testi sayısı da 36 binin üzerinde.
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