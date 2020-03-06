Lufthansa, koronavirüse karşı uçuş kapasitesini yüzde 50'ye kadar azaltıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek uçuş kapasitesini yüzde 50'ye kadar azaltmayı planladığını açıkladı.

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ve rezervasyonlardaki sert düşüşün yanı sıra, çok sayıda uçuşun iptali nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşadığını belirterek, talebin daha da azalması nedeniyle uçuş kapasitesini yüzde 50'ye kadar azaltacağını açıkladı.

Şirket, açıklamasında uçuş kapasitesinin azaltılmasının Lufthansa'ya bağlı diğer havayolu şirketleri için de geçerli olacağını ifade etti.

Söz konusu tedbirin, talepteki düşüşün finansal sonuçlarını azaltmaya dönük olduğu belirtilen açıklamada, personel alanında kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra malzeme maliyetleri, proje bütçeleri ve diğer likidite önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, işe alımların durdurulduğu söylenirken, ücretsiz izin ve yıllık izin kullanılması için çalışanların teşvik edildikleri belirtildi.