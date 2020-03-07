İngiltere Dubai Emiri'nin kızının kaçırılmasını 20 yıl sonra yeniden soruşturmaya karar verdi

Cambridge polisinden yapılan açıklamada, Şemse Muhammed bin Raşid el-Maktum'un 2000 yılında kaçırıldığı iddiasıyla ilgili o dönem soruşturma yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Aile Mahkemesi duruşmalarındaki ispat ve delil şartları yükümlülüğü cezai soruşturmalardan farklı olmakla birlikte, son kararın ışığında olay yeniden incelenecek" ifadesine yer verildi.

Polisin kararı, İngiltere Yüksek Mahkemesinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri olan Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2 kızını kaçırdığına, eşini tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne ilişkin hükmünün ardından geldi.

Mahkemede, Dubai Emiri'nin kızlarından Şemse'nin 2000'de ailenin İngiltere'deki mülkünden kaçtığı, ancak daha sonra Emir'in ajanlarınca yakalanarak, esaret altında tutulduğu Dubai'ye zorla geri götürüldüğü belirtilmişti.

Latife'nin başarısız kaçma girişimi

Emir'in diğer kızı Latife'nin ise 2002 ve 2018'de başarısızlıkla sonuçlanan 2 kaçma girişiminde bulunduğu, son denemesinde Hindistan açıklarında yakalanarak zorla Dubai'ye götürüldüğü ve ev hapsinde tutulduğu ifade edilmişti.

El Maktum'un eski eşi Prenses Haya, geçen sene iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçmiş ve burada saklanmaya başlamıştı.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Haya'nın iltica kararının arkasında, "Emir'in, BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latife'nin yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin bulunduğu" iddia edilmişti.

Prenses Haya, İngiliz mahkemelerinden, çocuklarından biri için "zorla evlilikten korunma emri" ile taciz veya tehditlere karşı korunmayı öngören "tacizi yasaklama emri" çıkarılmasını talep etmişti.

Mayıs 2019'da başlayan davada 70 yaşındaki Dubai Emiri el Maktum, çocuklarının ülkeye gönderilmesini istemişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Aile Mahkemesinin kararını onamış ancak Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un gizlik kararı alınması talebi üzerine hüküm yayımlanamamıştı.

Temyiz Mahkemesinin, el Maktum'un talebini reddetmesiyle karar 5 Mart'ta kamuya açıklanmıştı.