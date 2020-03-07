İtalya'da koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5061, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5883’ü bulduğunu aktardı.

Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.

567 kişi yoğun bakımda

Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi.

Bir futbolcuda virüse rastlanırsa Birinci Futbol Ligi Serie A durdurulabilir

İtalyan basınındaki haberlere göre, en çok vakanın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki hastaların başka bölgelere transfer edilebileceği bildirildi.

Bölge yetkilileri, daha önce emekli doktorları da göreve çağırmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Facebook'tan yaptığı paylaşımda, iyileşenlerin sayısındaki artışın kendilerine güç ve umut verdiğini belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Rai2’de katıldığı programda, herhangi bir futbolcuda virüse rastlanması durumunda, Birinci Futbol Ligi Serie A'yı durdurmanın ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Demokratik Parti'nin lideri Zingaretti de virüs çıktı

Gün içinde koalisyon hükümetinin ortağı Demokratik Parti'nin lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, kendisinde de yeni tip koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.

Zingaretti’ye, AB Komisyonunun ekonomi işlerinden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni, Eski Başbakan ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'den destek ve dayanışma mesajları geldi.