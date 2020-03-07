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00:04 08 Mart 2020
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    Avrupa'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor: Fransa'da ölü sayısı 11'e yükseldi, Malta'da ilk vaka görüldü

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Avrupa
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    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, Fransa'da ölü sayısı 11'e yükseldi, Malta'da ise ilk vaka görüldü.

    Avrupa'da son haftalarda hızla yayılan Kovid-19 vakalarını derlendi. Buna göre, Avrupa’da toplam 5 bin 883 vaka ile virüsün en çok tespit edildiği İtalya’yı, Almanya izliyor.

    Almanya'da vaka sayısı iki gün içinde iki kattan fazla arttı. Robert-Koch Enstitüsünce yapılan açıklamada, iki gün önce 349 olarak bildirilen ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi.

    Fransa'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'dan 117e çıkarken, vaka sayısı ise 716'ya ulaştı. Salgının etkili olduğu Oise ve Bas-Rhin bölgelerinde, pazartesi itibarıyla okullar 15 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eczanelere dezenfektan jel üretme yetkisi verildi.

    İspanya'da vaka sayısı 93 artarak 441'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı. Virüsün bulaştığı vakalar, ülke genelinde görülse de Madrid, Bask, Valensiya ve Katalonya özerk bölgeleri, en fazla vaka olan yerler olarak öne çıktı.  Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, bu zamana kadarki tüm ölümlerin yaşlılarda olmasının da etkisiyle, birçok kentte yaşlıların toplu bulunduğu yerlerdeki etkinlikler, bir ay süreyle durduruldu.

    İngiltere'de de vaka sayısı 42 kişi daha artarak 206 oldu.

    Vatikan'da yeni önlemler alındı

    Avrupa'da en çok vaka ve ölü sayısının kaydedildiği İtalya'ya komşu Vatikan'da, dün bir kişideki virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni önlemler alınıyor.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un her pazar Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma odasının penceresinden yaptığı duayı ve çarşamba günleri yaptığı genel kabullerini yarından itibaren canlı yayınlanacak videoyla yapacağı ve bu yayının meydana yansıtılacağı bildirildi.

    Virüs oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45

    İsviçre'de vaka sayısı 264'e çıktı. 26 kantonun 20'sinde virüs tespit edilirken, vaka oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45 olarak kaydedildi.

    Kovid-19'dan daha önce bir kişinin öldüğü Hollanda'da vaka sayısı 188'e, Belçika'da 149'a, Avusturya'da 81'e, Çekya'da 19'a, Romanya'da 11'e, Macaristan ve Polonya'da 5'e yükseldi.

    Avusturya'da vaka sayısının artış göstermesi, hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti. Başbakan Sebastian Kurz, Güney Kore, İran, ve İtalya’nın Milano ve Bolonya kentlerinden Viyana’ya yapılan uçak seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kurz, Çin başta olmak üzere virüsün etkili olduğu bölgelerden ülkeye gelen kişilerden İngilizce ya da Almanca, virüs bulaşmadığına ilişkin yazılı belge isteneceğini bildirdi.

    İtalya’ya gece tren seferlerinin iptal edildiğini belirten Kurz, ülke sınırlarında sağlık memurları ve polisin istedikleri aracı durdurarak, vücut ısısı ölçümü yapabileceklerini de kaydetti.

    Slovakya, İtalya’ya uçuşları durduracak

    Slovakya'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, ülkede geniş çaplı önlemlerin hayata geçirileceği duyuruldu.

    Başbakan Peter Pellegrini, Slovakya-İtalya arasındaki her iki yöne uçak seferlerinin pazartesiden itibaren durdurulacağını açıkladı.

    Cezaevi, tutuklu ve koruma evlerine ziyaretlerin kaldırılacağını belirten Pellegrini, öğrencilerin yurt içi ve dışı gezilerinin de iptal edileceğini söyledi.

    Pellegrini, yoğun katılımlı etkinliklerin iptal edilmesinin virüsün yayılmasını önleme açısından önemli olduğuna işaret ederek, yurt dışına özellikle hava yoluyla gidilmemesi uyarısında bulundu.

    Virüs, ABD Ordusu'na da sıçradı 

    Avrupa’da 233 ölü ve toplam 5 bin 883 vaka sayısı ile Kovid-19’un en yoğun olduğu İtalya’nın Napoli kentinde konuşlu ABD Donanması Deniz Destek Biriminde görevli bir denizci askerde yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

    ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, bu vakanın ABD Avrupa Ordusu’nda görülen ilk pozitif vaka olduğu belirtildi.

    Söz konusu askerin, bulaşıcı hastalıkları önleme biriminin koordinasyonunda ve ev sahibi ülkenin belirlediği tedbirler ışığında, kendi konutunda karantinada gerekli tıbbi desteği aldığı kaydedildi.

    Malta'da ilk vaka

    Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, adalarındaki ilk virüs vakasının 12 yaşındaki bir İtalyan kız çocuğunda görüldüğünü belirterek, kızın ve ailesinin daha önceden kendilerini karantinaya aldıkları bilgisini paylaştı.

    Malta basınındaki haberlerde, İtalyan kızın ailesiyle Malta’da yaşadığı, İtalya’nın kuzeyindeki Trentino’daki tatilin ardından adaya salı günü döndüğü, perşembe günü ise hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

    Balkanlar

    Balkanlar’da yeni tip koronavirüsün ilk durağı Hırvatistan’da tespit edilen vaka sayısı 12 oldu.

    Bir diğer Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da ise vaka sayısı 3’e ulaştı. Bosna Hersek’te de tespit edilen 2 vaka dışında artış olmazken, 221 kişinin gözetim altında bulunduğu açıklandı.

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