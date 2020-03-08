16 milyon kişinin karantinaya alındığı İtalya'da Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı

İtalya'nın kuzeyinde 16 milyon kişi karantina altına alınırken, başkenti Torino olan Piyemonte bölgesinin başkanının da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Alberto Cirio, koronavirüse yakalanan 24 saat içinde ikinci bölgesel başkan oldu.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en ağır vurduğu ülke olan İtalya'dan birbiri ardına siyasilere virüs bulaştığı haberi geliyor.

Roma'nın başkenti olduğu Lazio bögesinin ardından Torino'nun başkenti olduğu Piyemonte bölgesinin başkanı da koronavirüse yakalandı.

Cumartesi günü Lazio Başkanı Nicola Zingaretti'nin, bugün de Piyemonte Başkanı Alberto Cirio'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Coronavirus: positivo il governatore del Piemonte, Alberto Cirio https://t.co/9rLrKr5hy5 — Sky tg24 (@SkyTG24) March 8, 2020

Zingaretti, aynı zamanda koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti'nin lideri.

Cirio ise eski başbakanlardan Silvi Berlusconi'nin liderliğindeki Forza Italia partisinden, aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi'nin mensubu.

Başbakan Giuseppe Conte, gece geç saatlerde basın toplantısı düzenleyerek, Kuzey İtalya'da karantina ilan ettiğini açıklamıştı.

Conte, koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını belirtmişti.

JUST IN: Italy is set to lock down the Milan region to fight Europe's worst coronavirus outbreak https://t.co/smTmO5HA0b — Bloomberg (@business) March 7, 2020

Lombardiya bölgesinin yanısıra Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik karantina altına alındı.

A final chance to evacuate from the COVID19 red zone. People rush to catch the last trains leaving Lombardy after government declared the quarantine and lockdown of 16 million people in Northern Italy. The mandatory quarantine will last until early April. pic.twitter.com/9m5Sf7nuhH — Max Howroute▫️ (@howroute) March 8, 2020

Bu da İtalya'nın sanayileşmiş ve zengin kuzeyinde yaşayan 16 milyon insanı kapsıyor.