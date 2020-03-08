AB liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın Brüksel’de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyon Başkanı Leyen’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göç, güvenlik, istikrar ve Suriye krizi gibi meseleleri görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir araya gelecekleri öğrenildi.

AB Konseyi Başkanı sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göç, güvenlik, istikrar ve Suriye krizi gibi meseleleri görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

Açıklamada, “AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyon Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı ile göç, güvenlik, bölgedeki istikrar ve Suriye krizi dahil olmak üzere AB ve Türkiye arasındaki meseleleri görüşmek üzere pazartesi günü saat 18.00’de (TSİ 20.00) Brüksel’de bir araya gelecek” ifadeleri yer aldı.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 8, 2020

​Türkiye, İdlib’deki gerilimin tırmanmasının ardından mülteci ve sığınmacı akınlarını daha fazla tutamayacağını açıklayarak, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

Bunun üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına akın etti. Sınır bölgesinde yüzlerce polis ve güvenlik görevlisi bulunuyor, Yunan ordu birlikleri de görev başında.