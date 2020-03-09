Fransız medyası: Macron Erdoğan’la Paris’te görüşmeyi umuyor

Fransız Journal du dimanche dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye lideri Erdoğan ile Paris’te bir araya gelmeyi umduğunu yazdı.

Fransız Journal du dimanche dergisi yayınladığı habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Paris’te bir araya gelmeyi umuyor.

“Macron Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu hafta Paris’te görmek istiyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, iki liderin yapabileceği olası görüşme konusunda başka herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Guerre en Syrie : à Idlib, la stratégie du flou d'Erdogan https://t.co/dwh40eBT1R pic.twitter.com/tNkmLuk4Hh — Le JDD (@leJDD) March 8, 2020

​Geçen perşembe İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede İdlib ve mülteciler meselelerinin ele alındığını duyurmuştu.