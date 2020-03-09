Portekiz Cumhurbaşkanı kendisini karantinaya aldı

Bir süre önce bir grup öğrenciyi kabul eden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, çocukların okul arkadaşlarından birinde koronavirüsün görülmesiyle birlikte önleyici bir tedbir olarak kendisini karantinaya aldı.

Portekiz Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sousa tüm kamu faaliyetlerini iptal ettiği ve evde kalacağı belirtildi.

The office of Portugal's 71-year-old president said Sunday that he has canceled all public activities and will stay at home amid the coronavirus outbreak. https://t.co/Ff1dCqSkrA — ABC News (@ABC) March 8, 2020

​

Sousa kısa bir süre önce bir grup öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmiş ancak daha sonra çocukların okul arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmişti.

Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir belirti göstermediği belirtilen açıklamada, koronavirüs tespit edilen öğrencinin Sousa’nın ziyaret ettiği grubun içinde yer almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sousa’nın 'evden çalışmaya devam ederken, önleyici tedbirler almakta örnek teşkil etmek için kendisini karantinaya aldığı’ belirtildi.

"Sousa’nın öğrencilerle fotoğraf çektirdiği halde kimseyle el sıkışmadı" ifadelerine de yer verildi.