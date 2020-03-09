Almanya'da koronavirüs ilk kez can aldı: İki ölü

Reuters'ın aktarığına göre,yerel makamlar ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Essen'de yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ve salgından en çok etkilenen Heinsberg şehrindeki bir kişi hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde de Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirmişti.

Almanya'daki hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu araştırma enstitüsü Robert Koch Institute'ün verilerine göre ülkede şimdiye kadar bin 112 kişide koronavirüs tespit edildi.